POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der Radolfzeller Straße (29.02.2024)

Büsingen am Hochrhein (ots) - Am Donnerstagmorgen ist es in einer Wohnung in einer Doppelhaushälfte in der Stemmerstraße zu einem Brand gekommen. Gegen 9 Uhr nahmen Hausbewohner das Piepsen eines Rauchmelders wahr und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Diese stellten vor Ort fest, dass es in einem Schlafzimmer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss zum Ausbruch ...

mehr