FW Pforzheim: Brand in Industriebetrieb

Pforzheim (ots) - Die Feuerwehr Pforzheim wurde an den Weihnachtsfeiertagen zu 16 Einsätzen alarmiert. Die Feuerwehr musste zu 4 Feuermeldungen und 12 Hilfeleistungseinsätzen ausrücken, die Schäden waren in allen Fällen gering. Durch angebrannte Essenreste kam es am 24.12. und am 26.12. zu einer Verrauchung in zwei Wohnungen. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den Rauchwarnmelder und alarmierten die Feuerwehr. Da sich ...

