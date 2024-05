POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus - fünfstelliger Geldbetrag entwendet

Soest (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montag, 20:30 Uhr, bis Dienstag, 20:30 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung in der Straße "Auf der Borg" ein. Die Einbrecher verschafften sich über das rückwärtige (zum Garten befindliche) Badezimmerfenster Zugang zur Wohnung. Die Diebe entwendeten hier Schmuck, darunter zwei Uhren, Ketten und zwei gravierte Eheringe. Sie verließen die Wohnung durch die ...

