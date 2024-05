LPI-NDH: Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Sondershausen (ots) - Beim Aussteigen aus einem parkendem Auto in der Carl-Schroeder-Straße beachtete ein Mitfahrer nicht das von hinten herannahende Fahrzeug und öffnete die Tür. Das in Bewegung befindliche Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Fahrzeugtür. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

