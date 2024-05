Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippstadt (ots)

Am 29.05.2024 ereignete sich gegen 16:45 Uhr auf dem Hellinghäuser Weg kurz hinter dem Ortsausgang Hellinghausen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Lippstadt befuhr in Begleitung einer 17-jährigen Lippstädterin mit seinem Mercedes den Hellinghäuser Weg in Fahrtrichtung Lippstadt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Pkw des 18-jährigen in Schleudern und kam nach links von der regennassen Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Pkw mit einem Baum. Beide Personen wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. An dem Pkw und dem Baum entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Hellinghäuser Weg zeitweise gesperrt. (cg)

