Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Hörste - Räuberischer Diebstahl

Lippstadt (ots)

Am 29. Mai, gegen 19:45 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Hörster Straße zu einem versuchten Räuberischen Diebstahl. Eine 27-Jährige Frau aus Geseke befand sich im Kassenbereich und legte ihre Einkäufe in einem Karton auf das Kassenband. Nachdem sie ihren Einkauf bezahlt hatte, begab sie sich in Richtung Ausgang. Da die Alarmanlage auslöste, bat eine Mitarbeiterin die junge Frau stehenzubleiben. Die Gesekerin reagierte nicht und ging zielstrebig Richtung Kundenparkplatz. Sie ignorierte die Rufe, auch von weiteren Zeuginnen, die die Situation bemerkten und bestieg ihr Fahrzeug. Eine Zeugin stellte sich hinter den Pkw der Diebin, um sie vom Davonfahren abzuhalten. Die 27-Jährige gab jedoch Gas und touchierte beim Rückwärtsfahren die 28-Jährige Zeugin aus Geseke. Diese blieb glücklicherweise unverletzt und wich zur Seite aus. Die 27-Jährige flüchtete mit ihrem Pkw in Richtung Salzkotten. Wenig später konnte sie jedoch von Polizeibeamten aus Paderborn in Salzkotten-Verne angehalten werden. In ihrem Pkw befanden sich diverse Lebensmittel, die sie zuvor in dem Supermarkt in Hörste entwendet hatte. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Paderborn wurden der Führerschein und der Pkw der Tatverdächtigen beschlagnahmt. Sie muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell