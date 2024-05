POL-PDTR: Abbiegeunfall mit verletzten Personen

Konz-Karthaus (ots) - Am Dienstag, 14.05.2024, im Zeitraum zwischen 08:15 und 17:30 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zum Gebäude eines Mehrfamilienhauses in der Klosterstraße in Konz. Im Anschluss versuchte man mittels eines Hebelwerkzeuges zwei dortige Wohnungstüren aufzubrechen, was letztlich nicht gelang. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. ...

