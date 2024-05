Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, LKW-Fahrer verhindert Schlimmeres

Thomm (ots)

Am 15.05.2024 gegen 10:30 Uhr ereignete sich auf der L 151 in Höhe Thomm ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 31-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die L 151 von Trier kommend in Richtung Hermeskeil. In Höhe der Brücke, die über die K 83 ragt, kam die Skodafahrerin aus bislang ungeklärter Ursache vollständig auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 42-jähriger LKW-Fahrer reagierte glücklicherweise geistesgegenwärtig, in dem er seinen LKW auf die Gegenfahrspur lenkte, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Skoda zu verhindern. Der Skoda kollidierte noch mit dem Heck des Aufliegers und schleuderte anschließend in die Leitplanken. Dank des LKW-Fahrers, der in einem kurzen Moment die richtige Entscheidung traf, sich sogar zuvor noch vergewisserte, ob weiterer Gegenverkehr folgt, wurden die 31-jährige PKW-Fahrerin und ihr 1-jähriges Kind nur leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Skoda war nicht mehr fahrbreit und musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 EUR. Die L 151 war während der Verkehrsunfallaufnahme nur einseitig befahrbar und musste kurzfristig zur Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden. Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich, zwei Rettungswagen sowie ein Notarztwagen und der First Responder Thomm.

