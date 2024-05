Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht auf öffentlichem Parkplatz

Birkenfeld (ots)

Am Dienstag, den 14.05.2024 in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 10:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz in der Hauptstraße in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf dem Parkplatz geparkten BMW. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten BMW entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Birkenfeld unter der Rufnummer 06782/991-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell