POL-PDTR: Gelockerte Radmuttern an PKW

Pressebericht Polizeiinspektion Baumholder vom 13.05.2024

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Baumholder, Bahnhofstraße

In der Nacht von Sonntag auf Montag (12.05.2024 - 13.05.2024) wurde an einem PKW, welcher in der Bahnhofstraße, Höhe Anwesen 18, in Baumholder parkte, mehrere Radmuttern gelockert. Anwohner werden gebeten, die Radmuttern ihrer Fahrzeuge zu überprüfen und verdächtige Wahrnehmung der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell