Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Thalfang, EDEKA-Filiale Diehl (ots)

Thalfang Am Freitag, den 10.05.2024, ereignete sich zwischen 07:00 - 14:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der EDEKA-Filiale Diehl in Thalfang. Bei dem Verkehrsunfall wurde ein im hinteren Bereich des Parkplatzes abgestelltes Auto, vermutlich beim Ein- oder Aussteigen eines Verkehrsteilnehmers, welcher daneben parkte, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Hat jemand zu dem genannten Zeitpunkt einen Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gesehen, oder möglicherweise Personen gesehen, die sich nach einem Schaden am Auto umgesehen hat? Hinweise werden von der Polizeiinspektion Morbach oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell