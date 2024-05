POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Birkenfeld (ots) - In der Nacht vom 10.05.2024 auf den 11.05.2024 wurden die beiden Fußgängerüberwege in der Schneewiesenstraße in Birkenfeld mit Farbe besprüht. Auf jeweils 3 Streifen wurden die Worte "POLITIK IST TOD" mit Farbe aufgesprüht. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr