POL-PDTR: Sachbeschädigung an 2 Zebrastreifen in der Schneewiesenstraße

Trier (ots) - Im Zeitraum vom Mittwoch, den 08.05.2024, 19:45 Uhr bis 09.05.2024 20:00 Uhr kam es in der Mathenstraße, Schweich, auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 39 zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei stieß ein Fahrzeug gegen das Fahrzeugheck des auf dem Parkplatz geparkten schwarzen SUV/ Geländewagen der Marke Opel. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500EUR. Der bislang unbekannte ...

