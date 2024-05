Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Motorradunfall auf der B422

Allenbach (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen mehreren Motorradfahrern auf der B422 zwischen Katzenloch und Allenbach. Dabei wurde ein 51-jähriger Motorradfahrer schwerstverletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Unfallfahrer in einer Gruppe von sechs Motorrädern. Dabei bemerkte er zu spät, dass die vorausfahrenden Motorradfahrer bremsten, kollidierte in der Folge mit dem vor ihm fahrenden Motorrad und stürzte folgenschwer. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei befand sich auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B422 musste aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme teilweise für circa zwei Stunden gesperrt werden.

