Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchdiebstahl in Dönerimbiss

Wincheringen (ots)

In der Nacht vom 09.05.2024, 22:00 Uhr auf den 10.05.2024, 04:30 verschafften sich bislang unbekannte Täter durch die Eingangstür Zutritt zu einem Dönerimbiss in 54457 Wincheringen, Am Markt. Dort entwendeten sie ca. 250EUR Bargeld sowie eine Überwachungskamera.

Es kam zu Beschädigungen an der Bargeldkasse, einem Glücksspielautomaten sowie der Eingangstür.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581-9155-10 entgegen.

