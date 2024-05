Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Baumaterialien

Idar-Oberstein (ots)

Im Tatzeitraum von Montag, 06.05.24, 17.00 Uhr bis Dienstag, 07.05.24 11:00 Uhr kam es in der Hauptstraße, Höhe Abfahrt Struth, in Idar-Oberstein erneut zu einem Diebstahl von Baumaterialien. Hierbei wurden durch bisher unbekannte Täter mehrere Säcke Klebe- und Armierungsmörtel von einer Holzpalette auf einer Baustelle eines Wohnhauses entwendet. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

