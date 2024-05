Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Idar-Oberstein - Zeugen gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, den 08.05.2024 kam es zwischen 15:00 und 16:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Dr.-Ottmar-Kohler Straße in Idar-Oberstein, OT Göttschied. Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug, ein brauner Toyota, im Tatzeitraum auf einem Parkplatz der Tagesförderstätte (Lebenshilfe). Vermutlich touchierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken die rechte Fahrzeugseite des Toyota, sodass ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum möglichen Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781 - 5610 erbeten.

