Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeuges

Schwerin (ots)

In der zurückliegenden Nacht wurde in Schwerin Friedrichsthal ein weißer Audi S6 von unbekannten Tätern entwendet. Der Audi S6 Baujahr 2018 verfügt über ein Keyless Go System und wird auf einen Wert von 58.000EUR geschätzt. Ersten Erkenntnissen nach versuchten die Täter gegen 02:00 Uhr weitere Fahrzeuge (darunter Autos der Hersteller VW, Volvo, BMW und Mercedes) aus dem Stadtteil zu entwenden, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Schweriner Polizei (0385/5180-2224) entgegen.

Tipps der Polizeiliche Kriminalprävention für Besitzer von Fahrzeugen mit einem Keyless Komfortsystem:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Nutzen sie funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell