POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Bergkamen (ots) - In der Nacht zu Dienstag (05.12.2023) entwendeten unbekannte Täter einen vor einem Haus an der Straße Drei Finken abgestellten, roten Toyota Yaris. An dem Fahrzeug waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen UN-NH 2609 angebracht. Wer kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des PKW machen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de . Redaktionelle Rückfragen bitte an: ...

