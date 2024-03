Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Schwerin (ots)

Nach einem Unfall mit einem Radfahrer muss sich ein 87-jähriger Autofahrer in einem Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

Der Vorfall ereignete sich gestern gegen 10:30 Uhr in der Weststadt. In einem Kreuzungsbereich habe der Autofahrer den 84-jährigen Radfahrer überholt. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. In der weiteren Folge stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Ein Zeuge kam dem Verunfallten zur Hilfe. Der 87-Jährige setzte seine Fahrt mit dem Auto fort, konnte jedoch aufgrund der detaillierten Beschreibung ermittelt werden. Am Auto des Schweriners sicherte die Polizei Spuren, die nun im Rahmen des Strafverfahrens in die Ermittlungen miteinbezogen werden.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

