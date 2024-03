Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Bedrohung unter Radfahrern - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Wie der Polizei erst gestern bekannt wurde, kam es bereits am 06.03.2024 zu einer Auseinandersetzung zwischen Radfahrern. Passanten sollen den Vorfall beobachtet haben. Die Zeugen werden dringend gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Am Mittwochnachmittag, d. 06.03.2024, gegen 16:00 Uhr sei ein 33-jähriger Schweriner im Bereich Obotritenring Höhe Pestalozzistraße von einem anderen Radfahrer überholt und hierbei in Richtung einer Grünflächenumfriedung gedrängt worden. Der 33-jährige deutsche Radfahrer stürzte daraufhin. In der weiteren Folge sei ihm Gewalt angedroht worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet um Zeugenhinweise zum Geschehen sowie zum flüchtigen Radfahrer (0385/5180-2224).

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell