POL-DA: Erbach: Polizei kontrolliert/Berauscht und alkoholisiert am Steuer

Bürstadt (ots) - In der Zeit zwischen Freitagabend (02.02.) und Montagmorgen (05.02.) kam es in der Steiermarkstraße zu Diebstählen aus zwei an der gleichen Anschrift abgestellten Autos. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu einem VW und einem Audi und entwendeten eine Geldbörse samt Geld und Dokumenten sowie eine Aktentasche. Die Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) ermittelt in ...

