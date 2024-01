POL-STH: Betrug im Internet

Kirchhorsten (ots) - (ma) Ein 22jähriger Mann ist am Donnerstag gegen 02.45 Uhr auf dem Bahnhof in Kirchhorsten von Beamten in Gewahrsam genommen worden und kam in eine Arrestzelle der Polizei Bückeburg. Der zuletzt in Wunstorf wohnhaft gewesene 22jährige hatte zuvor mit Fußtritten die verglasten Wartehäuschen auf zwei Bahnsteigen beschädigt und hierbei drei Verglasungen eingetreten. Der alkoholisierte Mann, mit einer gemessenen Atemalkoholkonzentration von 2,07 ...

