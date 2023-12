Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(Oth) Am Dienstag kam es in der Schraderstraße in Rinteln zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 17 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den in einer Parkbucht geparkten VW Multivan. An dem Fahrzeug des 44-Jährigen aus Rinteln wurde der linke Außenspiegel durch den Zusammenstoß abgerissen. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Multivan wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Die Polizei Rinteln ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 05751/9646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell