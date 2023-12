Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auetal- Verkehrsunfall auf der Rehrener Straße

Nienburg (ots)

(Oth) Am Dienstag, den 12.12.2023 kam es zu einem Auffahrunfall in der Rehrener Straße im Auetal. Eine 34-jährige Fahrzeugführerin übersah gegen 08:00 Uhr den auf der Fahrbahn geparkten Touareg. Aus Unachtsamkeit fuhr sie auf das Fahrzeug eines 56-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 4500 Euro.

