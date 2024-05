Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Dr.-Ottmar-Kohler-Straße

Idar-Oberstein (ots)

Am 08.05.2024, im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr, kam es in der Dr.-Ottmar-Kohler-Straße 7 in 55743 Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte mit ihrem Fahrzeug auf der Straße vor dem oben genannten Anwesen. Das flüchtige Fahrzeug stieß, vermutlich beim Wenden oder Parken, gegen das dort parkende Fahrzeug und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um ein weißes Fahrzeug mit roten Schriftzügen oder Logos. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

