POL-EU: Kasse entwendet

Euskirchen (ots) - Am Freitag (9. Januar) hebelten Unbekannte im Zeitraum von 13 bis 20.15 Uhr die Kellertür von einem Einfamilienhaus in der Saarstraße in Euskirchen auf. In den Kellerräumen versuchten die Unbekannten mit Gewalt einen Tresor aus der Wand zu brechen. Der Versuch scheiterte jedoch. Die Unbekannten entfernten sich ohne Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

