Polizei Hagen

POL-HA: Personen- und Gewerbekontrollen am Hauptbahnhof - Gemeinsame Kontrollaktion von Polizei und Stadt Hagen

Hagen-Mitte (ots)

Zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Hagen führten Polizeibeamte des Schwerpunktdienstes am Mittwoch (20.03.2042) erneut zahlreiche Personen- und Gewerbekontrollen am Hauptbahnhof und in Altenhagen durch. Die Beamten überprüften die Personalien von insgesamt fast 60 Personen, kontrollierten mehrere Fahrzeuge und sprachen diverse Platzverweise aus. Außerdem ahndeten sie zwei Verkehrsverstöße. Der städtische Ordnungsdienst ahndete darüber hinaus über 60 Parkverstöße, ließ ein Auto abschleppen und stellte bei neun Gewerbekontrollen leichte Mängel fest. Bei der Kontrollaktion legten die Einsatzkräfte einen besonderen Schwerpunkt auf die Bekämpfung der Betäubungsmittel- und Jugendkriminalität. Ähnlich gelagerte Einsätze sind bereits in Planung. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell