POL-HA: 9-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Mittwoch (20.03.) verletzte sich ein Mädchen bei einem Unfall in der Augustastraße, nachdem das Kind mit ihrem Tretroller auf die Fahrbahn fuhr. Ein 81-Jähriger war gegen 13 Uhr mit seinem Mazda auf der Straße unterwegs, als die 9-Jährige zwischen zwei geparkten Autos hindurch auf die Straße trat. Das Mädchen stürzte und zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der Senior kümmerte sich bis zum Eintreffen eines Rettungswagens um das verletzte Kind. Die 9-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (arn)

