Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Rebbeke - Radfahrer schwer verletzt

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Sonntag gegen 16:55 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Mann aus Lippstadt mit seinem Rennrad die Delbrücker Straße in Richtung Lipperode. Nach derzeitigen Erkenntnissen löste sich das Vorderrad aus der Halterung es Rades und der 61-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Delbrücker Weg wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell