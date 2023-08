Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Migranten mit Kleinkindern aufgegriffen

Irgersdorf (ots)

29.08.2023 / 07:20 Uhr / Irgersdorf (bei Wilthen)

Bundespolizisten nahmen am 29. August 2023 in Irgersdorf sechs Männer und Kinder aus Syrien in Gewahrsam. Sie hatten bei starkem Regen in einem Wartehäuschen einer Bushaltestelle Schutz gesucht.

Um 07:20 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei die vier Männer im Alter zwischen 17 und 34 Jahren an. Sie hatten zwei kleine Jungen im Alter von einem und vier Jahren dabei. Einer der Männer, ein Verwandter von ihnen, wollte die Kinder zu deren in Deutschland lebenden Mutter bringen. Dokumente für einen erlaubten Aufenthalt in Deutschland hatte niemand dabei. Ein Schleuser hatte die Sechs über die Grenze gebracht und hier sich selbst überlassen.

Die Personen wurden in Gewahrsam genommen und an eine Erstaufnahmeeinrichtung und das Jugendamt übergeben. Es wird wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt.

