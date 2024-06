Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall mit Vollsperrung auf der B 51

Am Samstagmittag, gegen 12:50 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die B 51 aus Diepholz kommend, in Richtung Lemförde. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Fahrzeugführer, sowie seine Beifahrerin und die Insassen des entgegenkommenden Pkw werden leicht verletzt. Die B51 war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Bruchhausen-Vilsen - Gefährliche Körperverletzung

Am 29.06.2024, um 23:50 Uhr, ist es in Bruchhausen-Vilsen an der Sulinger Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 41-Jährigen gekommen. Der Mann habe sich zunächst in einer Gaststätte in der Bruchhöfener Straße aufgehalten, um dort das EM-Spiel Deutschland-Dänemark zu verfolgen. Auf dem Weg nach Hause wurde er dann an einer Bushaltestelle von insgesamt 4 ihm unbekannten Personen angegriffen. Er erleidet hierdurch leichte Verletzungen im Gesicht und am Arm. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242-9690 entgegen.

