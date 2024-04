Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bexbach (ots)

In der Zeit zwischen dem 08.04.24, 17:00 Uhr und dem 09.04.24, 07:00 Uhr, wurde von einem bislang unbekannten Täter, die rechte Fahrzeugseite eines blauen Pkw zerkratzt. Hierzu diente vermutlich ein spitzer Gegenstand. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Pkw war zum Tatzeitpunkt in der Straße "Ober dem Schelmental" in 66450 Bexbach abgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

