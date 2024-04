Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots)

In der Zeit zwischen dem 02.04.24, 19:00 Uhr und dem 03.04.24, 17:00 Uhr, streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Nahestraße geparkten blauen Mazda Typ 5 mit HOM-Kreiskennzeichen. Der geparkte PKW wurde hinten auf der Beifahrerseite in einer Höhe zwischen 60 und 70 cm beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Homburg zu melden. Tel. 06841/1060

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell