POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden BAB 6 AS Homburg

Blieskastel (ots) - Am Montag den 01.04.2024, vermutlich gegen kurz vor 04:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht Am Biesinger Berg, in 66440 Blieskastel. Ein bislang unbekannter Fahrer eines mutmaßlich schwarzen Mercedes mit französischem Kennzeichen, welcher die besagte Straße in Fahrtrichtung Biesingen befuhr, kollidierte im Kurvenbereich mit der Schutzplanke, an welcher Sachschaden in ...

mehr