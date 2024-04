POL-HOM: Gefährliche Körperverletzung mittels Messer auf der Osterkirmes Homburg

Homburg (ots) - Im Zeitraum vom 30.03.2024 ca. 20:00 Uhr und dem 31.03.2024 ca. 13:30 Uhr kam es in der Lessingstraße an einem Mehrparteienanwesen zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter trat hier mehrfach gegen die Hauseingangstür wodurch diese beschädigt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg unter 06841-1060 in Verbindung zu setzen. ...

