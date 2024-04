POL-HOM: Sachbeschädigung Lessingstraße

Homburg (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, den 27.03.2024, 17:00 Uhr bis zum Donnerstag, den 28.03.2024, 08:30 Uhr kam es in Homburger Innenstadt und "Vorstadt" (Klosterstraße, Schwesternhausstraße, Max-Planck-Straße) und in Homburg-OT Erbach (Ludwigstraße) zu insgesamt vier Diebstahlsdelikten aus Kraftfahrzeugen. In allen Fällen wurden durch bislang unbekannten Täter (uT) Fahrzeugscheiben mittels Steinen ...

