Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeldkreis (ots)

Am Mittwoch dem 19.06.2024 gegen 14:00 Uhr wurde im Unterdorf in Siemerode durch einen unbekannten Kleintransporter ein Sandsteinpfosten beschädigt. Der Fahrer richtete den beschädigten Pfosten wieder auf und setzte seine fahrt dann fort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen Transporter eines Paketdienstesgehandelt haben.

Am Samstag dem 22.06.2024 gegen 15:20 Uhr kam es auf einen Parkplatz in der Robert-Koch-Straße in Heiligenstadt zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen PKW Ford beschädigte auf dem Parkplatz vier abgestellt PKW´s und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.Das unfallverursachende PKW konnte wenig später auf dem Parkplatz hinter der Volksbank in der Wilhelmstraße abgestellt aufgefunden. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 25000,-EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Am Samstag dem 22.06.2024 gegen 23:10 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Audi die L 1012 von Holungen in Richtung Kirchohmfeld. Dabei stieß er, mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Dachs zusammen.Dabei wird das Fahrzeug beschädigt. das Tier flüchtet nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung.

Am 22.06.2024 gegen 21:35 Uhr rangierte der Fahrer eines Abschleppfahrzeuges in Hüpstedt, Am Born um mit seinem Gespann zu wenden. Dabei stieß er gegen einen geparkten PKW VW Passat und beschädigte diesen. Die genaue Schadenshöhe kann derzeiz nicht beziffert werden.

