Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Nach Einkauf Schaden am grauen Audi A6 festgestellt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 15.8.2023 wurde ein grauer Audi A6 zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr auf der Westkirchener Straße in Ennigerloh beschädigt. Der Pkw stand auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes und hat einen Schaden am Heck. Dieser dürfte durch einen Einkaufswagen entstanden sein. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell