Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit leicht Verletzter

Nordhausen (ots)

Am Samstag, den 22.06.24 gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 52jähriger Mann mit seinem Pkw Mercedes die Sangerhäuser Straße in Nordhausen. Beim Überqueren am Taschenberg achtete der Mann nicht auf eine 22jährige Frau in ihrem VW Polo, welche den Taschenberg in Richtung August-Bebel-Platz fuhr. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge mit erheblichen Schäden von insgesamt ca. 15.000,- Euro. Die Polo-Fahrerin musst zudem ärztlich behandelt werden.

