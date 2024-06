LPI-NDH: Verkehrskontrolle

Holungen (ots) - Am 21.06.2024 gegen 22:30 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Suzuki die Landstraße von Holungen in Richtung Kaltohmfeld. Dabei stieß er, mit einem über die Fahrbahn wechelndem Wildschwein zusammen. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000,-EUR Personen kamen nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 ...

mehr