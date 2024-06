Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrollen

Heiligenstadt (ots)

Am Freitag dem 21.06.2024 gegen 23:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion in der Thomas-Müntzer-Straße in Heiligenstadt den Fahrer eines PKW VW Touran. Dabei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Dem fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurden bei ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Am Freitag dem 21.06.2024 gegen 19:30 Uhr wurde in heiligenstadt am Holzweg ein Radfahrer durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Radfahrer offensichtlich unter dem Einfluß verbotener Substanzen stand. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Fahrer wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell