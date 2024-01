POL-HS: Geilenkirchen-Hünshoven

Geilenkirchen (ots) - An der Kreuzung Theodor-Heuss-Ring/ Herzog-Wilhelm-Straße ereignete sich am 27. Januar (Samstag), gegen 22.20 Uhr, ein Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann aus Geilenkirchen fuhr während einer Einsatzfahrt der freiwilligen Feuerwehr mit einem Feuerwehrfahrzeug unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten bei Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 32-jährigen ...

mehr