Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall bei Einsatzfahrt

Geilenkirchen (ots)

An der Kreuzung Theodor-Heuss-Ring/ Herzog-Wilhelm-Straße ereignete sich am 27. Januar (Samstag), gegen 22.20 Uhr, ein Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann aus Geilenkirchen fuhr während einer Einsatzfahrt der freiwilligen Feuerwehr mit einem Feuerwehrfahrzeug unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten bei Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 32-jährigen Geilenkircheners, der mit seinem Pkw die Herzog-Wilhelm-Straße aus Richtung B 56 kommend in Richtung Innenstadt befuhr. Hierdurch wurde der Pkw der Marke Kia gegen einen Stromkasten geschoben. Der 32-jährige Fahrer wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo er nach ersten Erkenntnissen nach der Behandlung wieder entlassen werden konnte. Sein Fahrzeug wurde durch den Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen und dauern weiter an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell