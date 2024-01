Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 28 vom 28.01.2024

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg - Krankenfahrstuhl entwendet

In der Nacht vom 26.01.2024 auf den 27.01.2024 wurde ein elektrischer Krankenfahrstuhl der Marke "Aktiv Deutschland" entwendet. Dieser war zuvor verschlossen unter einem Carport einer Wohnanlage an der Rheinertstraße abgestellt worden. Die Tat wurde am Morgen des 27.01.2024 gegen 11.30 Uhr entdeckt. Täterhinweise liegen nicht vor.

