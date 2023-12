Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Randalierer in Linienbus +++ Werbe-Anhänger gestohlen +++ Fahrgast in Linienbus gestürzt

Wiesbaden (ots)

1. Randalierer in Linienbus,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 06.12.2023, 09.00 Uhr,

(ro)Am Mittwochmorgen hat ein unbekannter Täter in einem Linienbus in der Dotzheimer Straße in Wiesbaden randaliert. Der Randalierer hatte gegen 09.00 Uhr einen 30-jährigen Fahrgast beleidigt und dann eine Abdeckung im vorderen Bereich des Busses beschädigt, bevor er schließlich aus dem Bus flüchtete. Er wird als 1,80 m groß, zwischen 40 und 50 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Auffällig sei das ungepflegte Erscheinungsbild und nach Zeugenaussagen habe er "kaum noch Zähne im Mund" gehabt. Hinweise in dieser Sache nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Werbe-Anhänger gestohlen,

Wiesbaden, Biebricher Allee, Mittwoch, 29.11.2023, 12.00 Uhr bis Dienstag, 05.12.2023, 20.30 Uhr,

(ro)In Wiesbaden Biebrich hatten es Diebe zwischen Mittwoch vergangener Woche und diesem Dienstagabend auf einen abgestellten Werbe-Anhänger abgesehen. Die bislang unbekannten Täter entfernten die Sicherungen des Anhängers gewaltsam und entwendeten diesen. Das 5. Polizeirevier nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Fahrgast in Linienbus gestürzt,

Wiesbaden, Rathausstraße, Mittwoch, 06.12.2023, 16.00 Uhr,

(ro)Am Mittwochnachmittag musste ein Linienbus in der Rathausstraße so stark abbremsen, dass ein Fahrgast zu Fall kam. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer öffnete ersten Ermittlungen zufolge die Fahrertür seines am Straßenrand geparkten Lieferwagens ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der Linienbus konnte noch rechtzeitig bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein Fahrgast stürzte bei der Gefahrenbremsung und verletzte sich leicht. Er konnte nach der medizinischen Versorgung durch einen Rettungswagen vor Ort entlassen werden.

