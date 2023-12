Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Adventskonzert der Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.

Wiesbaden (ots)

Das 27. Adventskonzert der Gesellschaft Bürger und Polizei e.V. ist ein Highlight in der Marktkirche im Herzen Wiesbadens und für viele Bürgerinnen und Bürger ein absoluter Pflichttermin. Die Benefizveranstaltung, die jährlich bis zu 700 Musikbegeisterte anlockt, wird zusammen mit dem Polizeipfarramt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau veranstaltet. Das Landespolizeiorchester Hessen musiziert gemeinsam mit dem Chor der Hessischen Wasserschutzpolizei e.V. für einen guten Zweck. Sie werden an diesem Abend das Publikum mit einem breitgefächerten Repertoire verzaubern. Von klassischer Blasmusik bis hin zu Film- und Unterhaltungsmusik gibt es nichts, was nicht mit Saxophon, Posaune, Trompete, Flöte und mit klaren Stimmen in ein vorweihnachtliches Gewand verpackt werden könnte. Die Spenden des Benefizkonzerts gehen in diesem Jahr zugunsten Wildwasser Wiesbaden e.V. und der Tafel Wiesbaden e.V. Der Eintritt zum Adventskonzert in der Marktkirche ist für alle Besucherinnen und Besucher frei.

Adventskonzert am Freitag, 8.12.2023, 19:30 Uhr Marktkirche Wiesbaden, Schlossplatz 4 www.buerger-polizei.de

