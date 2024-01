Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kind nach Verkehrsunfall gesucht

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Am Montag, 29. Januar, ereignete sich gegen 7.20 Uhr auf der Lindenstraße ein Verkehrsunfall mit einem Kind. Eine 25-jährige Frau aus Heinsberg fuhr mit ihrem Pkw Mercedes auf der Lindenstraße in Richtung Haaren. An einer Bushaltestelle zwischen den Kreuzungen Stapper Straße und Ackerbrucher Straße standen etwa 20 Kinder im Bereich einer 30 km/h Zone, die auf den Bus warteten. Als die junge Frau die Bushaltestellte passierte, geriet ein Kind auf die Fahrbahn und prallte gegen ihren Pkw. Ob der Junge auf die Fahrbahn lief oder geschubst wurde, konnte die Frau nicht erkennen. Sie bremste sofort und stieg aus dem Fahrzeug. Der Junge entschuldigte sich bei ihr und gab an, es sei seine Schuld gewesen. Bei ihm standen ein weiterer Junge sowie eine etwa 50-jährige Frau. Der etwa 8-Jährige gab an, dass es ihm gut gehe und er nicht verletzt worden sei. Die Fahrzeugführerin gab an, dem Jungen mehrfach angeboten zu haben, ihre Personalien zu hinterlassen, was dieser abgelehnt habe. Daraufhin fuhr die Frau weiter. Von ihrer Arbeitsstelle aus verständigte sie die Polizei über das Geschehen und erstattet vorsorglich eine Unfallanzeige. Ihr Fahrzeug wurde nicht beschädigt. Die Polizei sucht nun den Jungen, der wahrscheinlich deutscher Herkunft war, glatte braune Haare und ein rundliches Gesicht hatte. Er trug eine schmale, eckige Brille mit dunklem Rahmen. Zudem führte er einen schwarz-grauen Schulrucksack bei sich. Der Junge, die etwa 50-jährige Frau oder andere Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegengenommen. Es gibt des Weiteren die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell