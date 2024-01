Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld/Drei Einbrüche am Wochenende

Coesfeld (ots)

Gleich in drei Fällen sich bislang unbekannte Täter in Wohnhäuser in Merrfeld eingebrochen.

Im Zeitraum von Freitag (29.12.) 17 Uhr bis Samstag 10 Uhr hebelten sie ein rückseitiges Fenster eines Hauses in der Jägerstiege auf.

In zwei Fällen brachen Unbekannte in der Neujahrsnacht (31.12./1.1.) in Häuser an der Hoenersstiege und dem Hoenersweg ein. Hier schlugen sie ein Fenster bzw. ein Terrassentür ein.

In allen Fällen durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

