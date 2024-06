LPI-NDH: Verkehrsunfall

Nordhausen (ots) - Am Freitag, gegen 12:50 Uhr, befuhr ein 58jährige Mann mit seinem BMW-x5 den Stresemannring in Nordhausen in Richtung Hallesche Straße. In einer Rechtskurve triftet der Anhänger des BMW auf regennassem Kopfsteinpflaster in einen entgegenkommenden Pkw Mercedes. Es kommt zum Zusammenstoß mit ca. 5.000,- Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

